La famiglia Cecchettin, in particolare Gino ed Elena, è nel mirino dei leoni da tastiera che si divertono a scagliare frasi piene d’odio nei loro confronti, tra cui anche minacce di morte.

Preso di mira anche Che tempo che fa

Gino Cecchettin è stato ospite del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Per questo anche lo show è stato preso di mira, con commenti crudeli e intimidatori sul suo profilo Social.

Le minacce però non si sono fermate, tanto che il padre di Giulia ha dovuto bloccare i commenti del suo profilo Facebook. Nei prossimi giorni sporgerà denuncia presso la polizia postale.

Il commento del legale

Stefano Tigani, legale di Gino Cecchettin, è intervenuto per dire la sua sulla questione: “Ogni attività diffamatoria e denigratoria posta in essere nei confronti di Cecchettin e nei confronti della propria famiglia troverà pronta reazione a termini di legge. È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che questa famiglia sta vivendo ed è pertanto doveroso, per il signor Cecchettin, assumere ogni iniziativa conseguente.”