Sono passati 30 giorni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. A un mese dalla morte, Elena Cecchettin condivide un messaggio in memoria della sorella.

Il messaggio di Elena Cecchettin

“Un mese senza di te, mi manchi tanto” scrive Elena su Instagram. Era infatti l’11 novembre quando Giulia è scomparsa, avvistata per l’ultima volta insieme all’ex fidanzato al centro commerciale Nave de Vero, a Marghera.

L’ultimo post di Elena Cecchettin risaliva al 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Aveva scritto allora: “Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto.” Aggiungendo poi: “L’assassino di mia sorella viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è una eccezione, una persona esterna alla società. I “mostri” non sono malati ma sono figli sani del patriarcato e della cultura dello stupro.”

Il supporto del padre Gino

Gino Cecchettin condivide le parole della figlia scritte il 25 novembre. Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa dice: “Mia figlia Elena ha centrato il punto, quando ha parlato di patriarcato. La supporterò in tutte le sue battaglie, è una battaglia che dobbiamo fare tutti.”