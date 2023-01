Giorgia e Elisa: il duetto delle due cantanti a Sanremo 2023

Giorgia e Elisa duetteranno insieme al Festival di Sanremo, sullo stesso palco che le vide “rivali” durante il Festival 2001 e che quest’anno vede Giorgia tra le Big in gara.

Giorgia e Elisa: il duetto

Ferve l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo, al via dal 7 febbraio. Tra i cantanti attesi alla kermesse vi è anche Giorgia, che duetterà nella serata dedicata ai duetti con l’amica e collega Elisa (che nel 2001, sullo stesso palco, trionfò con il brano Luce). Oltre alla presenza delle due cantanti insieme molte altre sorprese sono attese alla kermesse: stando ai rumor delle ultime ore Fedez si esibirà nella serata dei duetti in compagnia del cantante Ultimo.

Oltre ai due nella stessa serata sono attese le coppie formate da Noemi e Mara Sattei, Don Joe e Tananai, e anche Rosa Chemical e Rose Villain. Anche Ditonellapiaga, dopo la partecipazione dello scorso anno in compagnia di Donatella Rettore, sembra che sia pronta a tornare alla kermesse insieme al gruppo Colla Zio per la serata dei duetti.

Le Vibrazioni si esibiranno in compagnia dei Modà, mentre Madame (recentemente finita al centro di uno scandalo per i Green Pass) sarà al fianco del rapper Izi nella stessa serata.

Secondo i rumor in circolazione il rapper Salmo sarà sul palco dell’Ariston in compagnia di Shari, mentre l’ex volto di X Factor gIANMARIA potrebbe esibirsi con Manuel Agnelli. Anche il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, prenderà parte a questa nuova edizione della kermesse e sembra che abbia scelto per accompagnarlo nella serata dei duetti il musicista Alex Britti.