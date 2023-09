Al primo anniversario dall’insediamento del governo, Giorgia Meloni si dice fiduciosa e in pace con la propria coscienza. Poi ha parlato dell’incarico assegnato dalla Von der Leyen a Mario Draghi.

È passato quasi un anno dall’insediamento del governo Meloni e la presidente del Consiglio ha rilasciato un’intervista che andrà in onda questa sera nella trasmissione ‘Cinque Minuti’, dove ha spiegato di essere fiduciosa sulla collaborazione dei Paesi Ue in questioni critiche come il tema migranti.

Ha parlato largamente di questa problematica, lanciando frecciatine contro Francia e Germania che hanno vietato l’accoglienza. Tuttavia, si dice a posto con la coscienza e sicura di aver operato nel migliore dei modi.

Pronta alle prossime sfide e decisa a rafforzare le cooperazioni internazionali, domani ci sarà una visita importante per lei ma soffermiamoci prima sulle parole verso Mario Draghi.

Giorgia Meloni sull’incarico a Draghi

Ursula Von der Leyen ha incaricato l’ex premier italiano di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea e anche su questo tema la Meloni ha avuto parole positive.

“Draghi è un italiano autorevole e presumo avrà un occhio di riguardo per l’Italia” ha detto ai microfoni della trasmissione di Rai 1.

Ha anche precisato che la scelta della presidente della Commissione Ue non è stata una richiesta contro l’Italia, quindi non c’è motivo di portare rancore per l’assegnazione del compito.

Gli impegni di domani

Domani Giorgia Meloni sarà dal presidente ungherese Orban per un incontro con focus sulla famiglia e sulla natalità.

L’occasione è quella del Demographic Summit di Budapest, cornice importante per definire il settore demografico in Italia ma anche affrontare meglio sfide come il caro energia e l’inflazione, che hanno disegnato una situazione economica difficile.