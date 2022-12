Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: lo scatto privato emoziona i fan

Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno si sono mostrati sui social in un momento di vita privata.

Lo scatto, che mostra uno spaccato di quotidianitò, ha piacevolmente sorpreso i fan.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: lo scatto privato

Da quando è diventata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni condivide sui social foto che riguardano per lo più il suo lavoro. Nelle ultime ore, complice l’atmosfera natalizia, la premier ha postato uno scatto privato che la ritrae con il compagno Andrea Giambruno e la loro piccola Ginevra.

Le parole di Giorgia per i fan

Nello scatto privato, Giorgia e Andrea appaiono felici come non mai. Mamma e figlia sono vestite di rosso, mentre Giambruno non è entrato pienamente nel mood natalizio. A didascalia, la Meloni ha scritto:

“A voi e ai vostri cari, i migliori auguri per un Natale di gioia e amore”.

La reazione dei fan

Lo scatto privato condiviso da Giorgia ha emozionato i fan. Come al solito, però, i commenti si dividono tra pro e contro Meloni. Da un lato, si legge “Tantissimi auguri Giorgia Meloni, che sia un Natale pieno di felicità per te e per i tuoi cari. Grazie per i sacrifici che ogni giorno compi per il bene dell’Italia e degli italiani“, mentre dall’altro “Non ti vergogni odiatrice di poveri? Il Natale ti si ritorcerà contro vipera“.