Alle celebrazioni per il 2 giugno si è parlato di alcune dichiarazioni di Giorgia Meloni sul pizzo di Stato, che sono stati particolarmente contestate.

Giorgia Meloni: “Pizzo di Stato? Solo detto che caccia al gettito è sbagliata”

Durante le celebrazioni del 2 giugno si è parlato di nuovo delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul pizzo di Stato, che sono state contestate. La premier ha risposto alla domanda di un cronista di Fanpage.it, che le ha chiesto se i valori della Repubblica fossero compatibili con le sue dichiarazioni sulle tasse il pizzo di Stato. “Temo che non abbiate seguito, perché quello che ho detto non riguarda una parte della imposizione fiscale. Dovete approfondire meglio. Io parlavo di quando lo Stato, invece di fare lotta all’evasione fiscale, fa caccia al gettito – che significa che all’inizio dell’anno si quota quanto si prevede di fare dalla lotta all’evasione fiscale – voi capite che è curioso perché dopo si devono fare quegli importi a tutti i costi, altrimenti non si hanno i soldi per coprire i provvedimenti. E si fanno cose bizzarre che sono più simili alla caccia al gettito che alla lotta all’evasione fiscale. Questo secondo me non è giusto” ha dichiarato.

Giorgia Meloni: “Io so benissimo di cosa parlo”

Sicuramente parlare di pizzo in Sicilia, in quel contesto e con quel paragone è stato discutibile, per questo non sono mancate le critiche dell’opposizione. “Io so benissimo di cosa parlo e quello lo giudicano gli italiani. Tra quello che le persone hanno sentito in piazza e quello che, come al solito, una certa stampa ha riportato, c’è differenza. Fortunatamente le persone normali, in giro per l’Italia, vanno a vedere che cosa hai detto e non le ricostruzioni che fa una certa stampa, perché una certa stampa fa sempre le ricostruzioni a interesse suo. Che è diverso dal dare le notizie” ha voluto replicare Giorgia Meloni.