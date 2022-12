Giorgia Meloni vuole Giulia Salemi: l'indiscrezione sul progetto segreto

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Giorgia Meloni starebbe pensando di ingaggiare Giulia Salemi per un importante progetto governativo.

L’influencer italo-persiana avrebbe fatto breccia nel cuore della presidente del Consiglio durante il discorso a Montecitorio contro la violenza sulle donne.

Giorgia Meloni vuole Giulia Salemi

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Giulia Salemi è stata invitata a Montecitorio per tenere un emozionante discorso. Sarebbero state proprio le sue parole a convicere Giorgia Meloni ad ingaggiarla in un importante progetto governativo. Secondo il settimanale Oggi, la presidente del Consiglio starebbe pensando proprio a lei per un ruolo istituzionale che le calzerebbe a pennello.

Giorgia Meloni e Giulia Salemi: il progetto

Sul settimanale Oggi, si legge:

“La Meloni progetta di utilizzarla a stretto giro come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere”.

Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, Giorgia starebbe pensando di affidare a Giulia un’importante campagna di sensibilizzazione volta a contrastare le discriminazioni di genere, argomento che lei stessa conosce molto bene.

Giulia Salemi: dal web alla politica

Al momento, è bene sottolinearlo, la notizia sul progetto della Meloni che coinvolge Giulia è solo un’indiscrezione. Né Giorgia e né tantomeno la Salemi hanno commentato il chiacchiericcio. Di certo, se dovesse corrispondere a verità, per l’influencer italo-persiana sarebbe un grande salto di qualità.