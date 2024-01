Giorgia Soleri: il vestito per il compleanno comprato in un sexy shop "merita...

Giorgia Soleri, il vestito per il compleanno? L'ha comprato in un sexy shop e non lascia spazio all'immaginazione.

In occasione del suo 28esimo compleanno, Giorgia Soleri ha sfoggiato un vestito vedo/non vedo che ha subito conquistato l’attenzione dei fan. L’influencer ha voluto dedicare un post proprio all’abito, acquistato in un sexy shop di Milano.

Giorgia Soleri, il vestito per il compleanno? Comprato in un sexy shop

Il 3 gennaio scorso, Giorgia Soleri ha compiuto 28 anni. Per l’occasione, l’influencer e attivista ha organizzato un party con la famiglia e tutti i suoi amici. Ha festeggiato in grande, ma ad attirare i fan è stato soprattutto il look. L’ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ha scelto un vestito vedo/non vedo, comprato in un sexy shop di Milano.

Il vestito di Giorgia Soleri non lascia spazio all’immaginazione

Il vestito scelto dalla Soleri è nero, del tutto trasparente, in pizzo. L’abito, ad essere onesti, non lascia spazio all’immaginazione. Fortunatamente, Giorgia ha indossato un paio di slip in pizzo e i copricapezzoli a forma di croce, altrimenti sarebbe stato quasi un nudo integrale.

Giorgia Soleri fiera del suo acquisto: merita un post

A distanza di qualche giorno dal compleanno, Giorgia ha voluto dedicare un post al vestito del suo compleanno. Ha condiviso una serie di immagini che la ritraggono in tutto il suo splendore e, a didascalia, ha scritto:

“Questo outfit meritava un posto nel feed”.

Qualche fan ha giudicato l’abito “troppo volgare e di poca classe“, ma tanti altri hanno apprezzato e le hanno chiesto dove l’ha acquistato. Giorgia, senza giri di parole, ha ammesso: “In un sexy shop meraviglioso di Milano… ma poi, se non mi vesto così al mio compleanno, quando lo faccio?“.