Giorgia Soleri, nuovi problemi di salute: “Ho la fibromialgia”

Giorgia Soleri ha confessato ai fan dei social i nuovi problemi di salute che le sarebbero stati diagnosticati.

La modella e attivista Giorgia Soleri, che già in passato ha parlato ai fan dei suoi problemi di salute legati alla Vulvodinia e all’Endometriosi, questa volta ha confessato che le sarebbe stata diagnosticata la fibromialgia.

Giorgia Soleri: la fibromialgia

Giorgia Soleri ha spesso usato i suoi canali social per sensibilizzare i suoi fan su tematiche riguardanti la Vulvodinia e l’Endometriosi, patologie di cui lei stessa ha sofferto. Sui social la modella ha svelato che le sarebbe stata diagnosticata la fibromialgia, e ha scritto:

“Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale (…) sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi.

ma questa volta è stato diverso. ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. e a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta”.

Negli anni passati Giorgia Soleri ha subito alcuni interventi per cercare di risolvere le sue patologie e, grazie al suo attivismo sui social, si è arrivati alla realizzazione di una proposta di legge per riconoscere la Vulvodinia come patologia cronica e invalidante.

La fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha precisato anche di aver dovuto rinunciare alla sua privacy pur di aiutare chi si trova nella sua stessa situazione.