Giorgio Panariello, gravi problemi di salute: costretto a rinviare i suoi spettacoli

Il comico Giorgio Panariello è stato costretto a rinviare alcune date della sua tourneé teatrale a causa di un problema di salute.

Giorgio Panariello: i problemi di salute

Nelle ultime ore lo staff dell’attore comico Giorgio Panariello ha fatto sapere che lo stesso sarebbe costretto a restare a letto a causa di una brutta labirintite, problema di salute che lo costringerebbe a non muoversi. Per questo il comico si è visto costretto a rinviare le date dei suoi spettacoli previsti per il 22, il 23 e il 24 novembre a Firenze. Lo spettacolo previsto per stasera verrà recuperato con tutte le probabilità il prossimo 19 dicembre (sempre presso il Teatro Verdi) mentre il recupero delle altre due date verrà comunicato nelle prossime ore.

Panariello non è l’unico vip a soffrire di Labirintite.

Nei giorni scorsi anche l’influencer Beatrice Valli – incinta per la quarta volta – ha confessato di aver dovuto fare i conti con questa patologia. Al momento Panariello non ha rotto personalmente il silenzio in merito alla questione e in tanti, tra i suoi fan, sperano di saperne di più. Nel frattempo sui social in tantissimi si sono riservati sulle pagine dedicate all’attore per esprimergli la loro vicinanza e il loro affetto.