La storia di un calabrese che ebbe sempre e solo i "Lupi" nel cuore, Giorgio Trocini morto a 82 anni: addio all’ex calciatore e dirigente del Cosenza

Lutto nel mondo del calcio e dello sport in Calabria, Giorgio Trocini è morto a 82 anni e la sua squadra dice addio all’ex calciatore e dirigente del Cosenza. A scomparire è stato un uomo ed un atleta che ha segnato la storia dell’undici rossoblu fin dai ruggenti anni ‘60.

Purtroppo Trocini era malato da tempo.

Giorgio Trocini morto a 82 anni

Giorgio era nato a Dipignano il 10 ottobre del 1939 e la sua storia è legata indissolubilmente alla maglia del Cosenza che vestì agli inizi degli anni 60. Lo fece vincendo anche il campionato nella stagione 1960-1961 agli ordini di Julius Zsengeller. Trocini ebbe il rossoblu addosso per 57 gare tra Serie C e Serie B. Dopo essere stato un calciatore Trocini divenne fu imprenditore nel ramo delle costruzioni e poi dirigente sportivo.

Addio alla casacca, la carriera di dirigente

In questo ruolo Giorgio Trocini si diede da fare come presidente della Morrone dal 1972 al 1977 e poi come vicepresidente del Cosenza calcio dopo la costituzione della Spa. Il figlio di Giorgio, Bruno, seguì la carriera paterna e diventò calciatore dei Lupi. Suo il debutto in Serie B nel 1991, poi fu ceduto alla Juventus per la cifra record di 2 miliardi.