Giornata mondiale della Terra, l'Onu lancia l'allarme: temperature sopra la media

In occasione della Giornata mondiale della Terra, l’Onu ha lanciato un allarme preoccupante, che dovrebbe far riflettere l’intera società umana: le temperature del Pianeta sono oltre la media. Per essere più precisi, tutto nasce da un report pubblicato in vista dell’Earth Day 2023 in cui si spiega come le temperature negli ultimi otto anni si siano alzate in maniera preoccupante. Basti pensare che nel 2022 la temperatura è stata di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900; questo sono i risultati del rapporto annuale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) sullo Stato del clima. Il movimento globale EarthDay.org ha spiegato che per salvaguardare il nostro mondo è importante investire in un’economia verde.

Giornata mondiale della Terra, Guterres: “C’è bisogno di un’azione accelerata”

Il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da TgCom24: “Abbiamo bisogno di un’azione accelerata per il clima con tagli delle emissioni più profondi e più rapidi per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius”.

“Stop alla guerre contro la natura”

Guterres ha precisato: “Dall’aria che respiriamo all’acqua che beviamo al suolo che coltiva il nostro cibo: la salute dell’umanità dipende dalla salute della Madre Terra, eppure sembriamo determinati alla distruzione. Dobbiamo porre fine a queste guerre implacabili e insensate contro la natura. Abbiamo gli strumenti, le conoscenze e le soluzioni, ma dobbiamo accelerare il ritmo”.