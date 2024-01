Giornata mondiale dell’educazione

La giornata mondiale dell’educazione si festeggia proprio oggi, mercoledì 24 gennaio 2024. Per quest’anno, nello specifico, è stato scelto il tema “imparare per una pace duratura”. A tal proposito, l’Unesco ha dichiarato infatti che:

Il mondo sta assistendo a un’ondata di conflitti e un aumento di discriminazione, razzismo, xenofobia e incitamento all’odio. L’impatto di questa violenza trascende ogni confine basato su geografia, genere, razza, religione, politica, offline e online.

Imparare per una pace duratura

L’impegno per la pace è stato definito urgente da parte dell’Unesco. L’educazione, l’istruzione, quindi anche la celebrazione di questa giornata a livello internazionale, hanno senz’altro un ruolo fondamentale in tutto ciò. Un’importanza che non si può sminuire.

Giornata mondiale dell’educazione, l’importanza

L’importanza di questa giornata mondiale è quindi davvero tanta. Difatti, come ha affermato l’Unesco: