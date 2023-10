Avellino, giovane immigrato travolto e ucciso da un'auto pirata: ricerche in ...

Un immigrato di 25 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata in provincia di Avellino. Quando era per terra ancora vivo è stato investito da un’altra auto. Il giovane abitava nel centro accoglienza di Capizze.

Giovane immigrato travolto e ucciso: si cerca l’auto pirata

Un immigrato di 25 anni del Burkina Faso è stato travolto e ucciso da due auto mentre stava andando in bicicletta. L’incidente è avvenuto a Rotondi, in provincia di Avellino, intorno alle 5 del mattino di oggi, venerdì 13 ottobre 2023. Il giovane abitava nel centro accoglienza di Capizze, a pochi chilometri da Rotondi, e probabilmente si stava recando al lavoro.

Giovane immigrato travolto e ucciso: la dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita grazie ad alcuni testimoni che hanno raccontato quello che hanno visto. Il 25enne è stato prima investito e sbalzato a terra da un’auto che non si è fermata per soccorrerlo. Dopo poco, mentre era ancora vivo, è stato travolto e ucciso da un’altra automobile. Le ricerche dei due automobilisti colpevoli sono in corso.