Una morte che ha sconvolto la città di Verona, Paolo Bianchi aveva soltanto 28 anni ed era un giovane medico.

Giovane medico trovato morto in casa, cos’è successo?

Per la serata di venerdì Paolo e gli amici avevano organizzato un appuntamento per una pizza, ma la sua assenza ha fatto preoccupare tutti e non vedendolo arrivare e non ricevendo risposta alle telefonate sul cellulare, hanno lanciato l’allarme.

Paolo Bianchi, 28 anni, è stato ritrovato seduto sul divano della sua casa di Verona ormai privo di vita, deceduto a causa di un improvviso malore, come confermato poi dall’autopsia.

Chi era il giovane medico morto a Verona?

Paolo Bianchi, era originario di Sovere, comune della provincia di Bergamo, ma dopo la laurea in Medicina all’Università di Brescia nel 2021 e la specializzazione in Urologia all’Università di Borgo Trento di Verona, aveva deciso di rimanere a vivere in Veneto. A maggior ragione, dopo la proposta, arrivata solo un mese fa, dell’assunzione all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

Le parole della sindaca del Comune di Sovere per la morte del medico

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione dei familiari in via Papa Giovanni I a Sovere. Proprio qui si è recata anche la sindaca, Federica Cadei, questa mattina: