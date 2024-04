Giovani investiti da un autobus in Slovacchia: tre morti e sette feriti

Tragedia in Slovacchia: tre giovani sono smorti dopo essere stati investiti da un autobus che si stava recando a un incontro diocesano vicino a Spisska Kapitula. La polizia slovacca indaga sull’accaduto.

Nella mattina di domenica 7 aprile in Slovacchia tre giovani sono morti, dopo essere stati investiti da un autobus, mentre si recavano a un incontro diocesano nella città di Spisske Pohradi, nel distretto di Levica. Nell’impatto sono rimasti feriti altri sette ragazzi.

Secondo quanto riferito dal Ministro degli Interni slovacco Matus SutaJ Estok, Tra i feriti ci sarebbe anche una ragazza, trasportata in gravi condizioni in ospedale.

La polizia indaga sull’accaduto, e al momento è al lavoro per capire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi rilevamenti, pare che l’autobus non avesse avuto ragione di muoversi in quel lasso di tempo.

Studenti siciliani in Erasmus coinvolti in un incidente

Nel gennaio 2023, un incidente simile era accaduto sempre in Slovacchia, nei pressi di Liptovski Mikula, a meno di 300 chilometri di Bratislava.

Su un autobus con a bordo 38 persone in viaggio per un progetto Erasmus , erano presenti anche alcuni ragazzi dell’Istituto Fermi di Sciacca.

Per colpa delle basse temeperature, il pullma avrebbe perso aderenza con il terreno, ribaltandosi su un fianco. Il bilancio è di 5 feriti ma lievi, grazie anche al soccorso tempestivo delle ambulanza