Giovanna Mezzogiorno ha rotto col marito: “Non è vero che mi drogo”

Giovanna Mezzogiorno: la separazione

Giovanna Mezzogiorno ha svelato di essersi separata (ormai da diverso tempo) dal marito Alessio Fugolo, padre dei suoi due figli gemelli, Leone e Zeno.

La storia d’amore della coppia era stata vissuta da entrambi nel massimo riserbo, così come la loro decisione di dirsi addio. Oggi l’attrice ha deciso di dedicarsi soprattutto ai figli e ha voluto fare delle precisazioni sul suo allontanamento dal mondo della tv e dello spettacolo, smentendo alcune ipotesi in circolazione: “Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo gli psicofarmaci, fra un po’ faccio pure le rapine”, ha affermato.

Chi è l’ex marito

Giovanna Mezzogiorno ha conosciuto quello che ormai è il suo ex marito, sul set del film Vincere. Nel 2009 sono convolati a nozze e nel 2011 hanno realizzato il sogno di diventare genitori. L’attrice ha avuto due gemelli, Leone e Zeno, nati al settimo mese di gravidanza: “La maternità è una gioia, ma che fatica. Con due gemelli poi è ancora un’altra storia. Dopo il parto non ero in grado di rimettermi subito a lavorare, lo ammetto: la gravidanza mi ha distrutta, ho impiegato tre anni per riprendermi”, ha confessato l’attrice.