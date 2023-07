Meditare per non sentire dolore. Ce lo insegna Giovanni Allevi, il pianista italiano di fama internazionale che da tempo sta combattendo una battaglia contro un mieloma, tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo.

Il post sui social

Molto attivo su Instagram, mercoledì 5 luglio il musicista pubblica sul suo profilo una foto di lui sdraiato sul letto con addosso il suo adorato gatto. E scrive:

«Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa».

Rassicura i fan delle sue condizioni

Mesi fa il pianista cinquantaquattrenne era stato costretto a ritirarsi dal palcoscenico e ora, per via di fratture ossee inoperabili, non può allontanarsi dal suo letto. Continua tuttavia a non mancargli l’affetto dei suoi fan, che lo sostengono quotidianamente anche a distanza con messaggi pieni di affetto: «Ciao Giovanni, anche io pensavo tanto al Logos quando combattevo un male simile al tuo. A marzo ho fatto un anno dal trapianto di midollo osseo, e da allora a piccoli passi mi sto riprendendo. Buona guarigione» scrive un utente sotto al post di Allevi.