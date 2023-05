Giro d'Italia 2023, cane invade la strada e fa cadere anche Evenepoel

Remco Evenepoel, campione del mondo e prima maglia rosa nel Giro d’Italia 2023, è stato tra i protagonisti di una curiosa caduta nella quinta tappa, quella da Atripalda a Salerno, che si è svolta sotto la pioggia.

Un piccolo cane ha fatto cadere diversi corridori del Giro d’Italia

Quando mancavano 151 chilometri al traguardo, un cane di piccola taglia è scappato dal controllo del suo padrone, che stava guardando il passaggio dei ciclisti, ed è corso in mezzo alla strada, finendo in mezzo al gruppo e provocando la caduta di diversi corridori.

Anche Remco Evenepoel si trovava nel gruppo caduto

Tra i ciclisti caduti, c’era anche Remco Evenepoel, che per un paio di minuti è rimasto a terra accusando un dolore alla gamba destra. Il belga è stato subito soccorso dall’ammiraglia della sua squadra, la Soudal Quick-Step, e si è poi rialzato, proseguendo la tappa con una bicicletta nuova accompagnato da alcuni suoi compagni con cui è in seguito riuscito a riprendere il gruppo. Quando è stato inquadrato dalle telecamere, Evenepoel ha alzato il pollice per indicare che stava bene.

