Nuova indiscrezione su Giselda Torresan, una delle concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. Sembra che la ragazza, che ha sempre sostenuto di essere contenta del suo lavoro da operaia, si sia licenziata prima di entrare nella Casa.

Giselda Torresan si è licenziata prima del Grande Fratello?

Influencer ecologista con la passione per la montagna, Giselda Torresan si è presentata al Grande Fratello dicendosi orgogliosa del suo lavoro da operaia. Nel corso della prima puntata del reality ha anche ricevuto un videomessaggio da parte dei colleghi, gestaccio imbarazzante compreso. A distanza di poco tempo dal suo ingresso in Casa, Giselda è finita al centro dell’attenzione: pare che si sia licenziata prima di iniziare la sua avventura in tv.

L’indiscrezione su Giselda Torresan

A lanciare l’indiscrezione su Giselda è stato Fanpage.it, che ha contattato l’azienda di Borso del Grappa dove lavora. Sembra che, per evitare problemi con i suoi datori, la Torresan si sia licenziata prima del Grande Fratello. Si legge:

“Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi con l’azienda”.

Se questa fosse la realtà dei fatti, Giselda avrebbe fatto bene a dichiararlo. Perché dire sono un’operaia quando ti sei licenziata per vivere un’avventura in televisione?

Aumentano i dubbi su Giselda Torresan

In attesa di scoprire la verità, i dubbi su Giselda Torresan aumentano. Già prima del suo ingresso al Grande Fratello, i fan si erano posti qualche domanda su di lei, soprattutto perché il suo profilo Instagram è super curato e seguitissimo, come quello di qualsiasi altra influencer. Che si sia licenziata proprio per sfondare nel mondo dei social? Probabile, ma avrebbe fatto bene a dirlo chiaramente.