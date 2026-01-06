Giubileo a Roma: oltre 70.000 agenti per garantire la sicurezza dell'evento

Oltre 70.000 agenti delle forze dell'ordine hanno garantito la sicurezza durante la chiusura del Giubileo a Roma, assicurando un evento sicuro e protetto per tutti i partecipanti.

La chiusura del Giubileo a Roma ha comportato un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, con oltre 70.000 agenti coinvolti nel garantire la sicurezza di milioni di pellegrini. Questo evento straordinario ha richiesto un coordinamento senza precedenti tra diverse istituzioni e agenzie, dimostrando l’efficacia di un sistema di sicurezza integrato.

Un impegno collettivo per la sicurezza

Roberto Massucci, questore di Roma, ha evidenziato come l’impegno profuso nella sicurezza sia il risultato di un lavoro di squadra, che ha unito polizia, carabinieri, guardia di finanza e molte altre organizzazioni. Oltre ai pellegrini, che hanno superato i 33 milioni, sono stati attivati anche i servizi della polizia locale e della protezione civile, dimostrando un modello di cooperazione efficace.

Le forze in campo

In questo contesto, il ruolo di ogni singola organizzazione è stato cruciale. Le forze dell’ordine hanno collaborato con Atac e Ama per gestire i trasporti pubblici e la pulizia urbana, mentre Ares 118 ha garantito il pronto intervento sanitario. La sinergia tra queste istituzioni ha permesso di gestire al meglio l’afflusso di visitatori e di affrontare eventuali emergenze.

Il nuovo questore e la sua esperienza

Roberto Massucci, recentemente nominato questore, vanta un lungo curriculum nel settore della sicurezza pubblica. Già noto per aver gestito eventi significativi come i Giubilei del 2000 e, Massucci è tornato a Roma con l’obiettivo di affrontare la sfida del Giubileo attuale. La sua carriera, caratterizzata da un forte impegno nella gestione di manifestazioni pubbliche e nella sicurezza, ne fa un candidato ideale per questo incarico.

Un background professionale solido

Massucci, originario di Sant’Angelo Romano, possiede una formazione accademica in Giurisprudenza e un master in difesa contro armi chimiche e biologiche. La sua esperienza include ruoli di responsabilità nella direzione di commissariati a Roma e nella gestione del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive. La sua capacità di operare in situazioni di alta pressione è stata ampiamente testata, soprattutto in un periodo di tensione geopolitica come quello attuale.

Le sfide del Giubileo

La Capitale si prepara ad accogliere tra i 30 e i 40 milioni di pellegrini, in un contesto di allerta a causa dei conflitti internazionali. La pianificazione della sicurezza è stata fondamentale, specialmente in un clima di massima attenzione al terrorismo. La presenza di Massucci rappresenta un elemento chiave per affrontare queste sfide, grazie alla sua esperienza e determinazione.

Le celebrazioni e il futuro

Con la chiusura del Giubileo, Massucci si prepara a festeggiare con la famiglia, consapevole delle responsabilità che lo attendono. Tra un piatto di cacio e pepe e il lavoro, il nuovo questore dimostra di essere pronto a gestire le sfide del suo ruolo. Le congratulazioni da parte di autorità locali, come il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Francesco Rocca, evidenziano la fiducia riposta in lui e nel suo operato.