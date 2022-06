Giubileo di Platino: cosa è accaduto durante la prima giornata di festeggiamenti?

Giubileo di Platino: Harry e Meghan non sono previsti in alcun appuntamento ufficiale.

Iniziato il Giubileo di Platino a Londra, per i settant’ani di regno della regina Elisabetta. L’intero Regno Unito è in festa. Harry e Meghan non dovrebbero essere presenti, almeno non in appuntamenti ufficiali con la Royal Family. A dare il via alle celebrazioni la Trooping The Colour, una sontiusa parata che si tiene per festeggiare pubblicamente il compleanno di Elisabetta dopo la cerimonia privata tenutasi lo scorso 21 aprile, data di nascita di Sua Maestà, venuta alla luce nel 1926.

Giubileo di Platino: Elisabetta si mostra in pubblico

Dopo l’innalzamento dello stendardo reale, Elisabetta II si è affacciata al balcone salutando i sudditi. La sovrana si è mostrata accanto al Duca di Kent. Elisabetta era vestita con un abito azzurro e con rifinitura color crema. Nella serata del 2 giugno è previsto uno spettacolo di luci che vedrà illuminare 3mila fari nell’intero Regno unito e in tutti i paesi appartenenti al Commonwealth.

La tentata interruzione da parte di Animal Rebellion

Manifestanti appartenenti ad Animal Rebellion hanno tentato di interrompere la parata militare lungo il Mall di Londra. Diversi soggetti, tra cui un uomo indossante una corona, hanno varcato le barricate gettandosi durante il passaggio dei soldati britannici.

Gli artisti che si esibiranno in onore di Sua Maestà

Tra i cantanti che nelle prossime ore si esibiranno in onore della regina sono da menzionare Andrea Bocelli, Sam Ryder (che ha partecipato all’Eurovision 2022) Alicia Keys e l’immancabile Sir Elton John.

Il messaggio di Papa Francesco

Tra i messaggi da parte degli altri leader politici a Elisabetta, anche un pensiero da parte di Papa Francesco che riportiamo qui di seguito: “Cordiali saluti e auguri, assieme alla rinnovata assicurazione delle mie preghiere, affinché Dio Onnipotente conceda a Lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della Nazione benedizioni di unità, prosperità e pace”.