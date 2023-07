Giulia De Lellis ha mostrato ai fan un livido sul lato B, causato da una caduta “epica“. Parecchi follower, piuttosto che concentrarsi sul piccolo incidente, l’hanno riempita di critiche.

Giulia De Lellis mostra un livido sul lato B

A Forte dei Marmi con il fidanzato Carlo Beretta e alcuni amici, Giulia De Lellis sta condividendo con i fan alcuni momenti della sua vacanza. Tutto fila liscio, anche se una piccola caduta le ha causato un grande livido sul lato B. “Male fa male“, ha ammesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis: il livido sul lato B? E’ colpa di FDMe II

Stando a quanto si coglie dalle sue condivisioni Instagram, Giulia si è causata il livido sul lato B cadendo durante la festa FDMe II. La De Lellis, per sua ammissione, ha dato una “cu**ta epica” mentre Mafalda – noto personaggio dei fumetti – si era impossessata di lei. Ovviamente, non è stata l’unica a farsi male e ha mostrato anche gli ‘incidenti’ di alcuni amici.

Giulia De Lellis: piovono critiche, ma non per il livido sul lato B

Dopo aver condiviso il livido sul lato B, Giulia ha postato anche un video della festa FDMe II, un party “esclusivo per gente ricca come loro“. E’ proprio a causa di questo contenuto che la De Lellis è stata sommersa di critiche. Tra i commenti, si legge: “Mondo di apparenza e superficialità dove si è amici di amici solo per convenienza e soldi“, oppure “Ridicoli e senza senso, questo è il vostro modo di divertirvi?“, o ancora “Stai con lui solo per soldi, se non va in porto la vostra storia, torni a fare la cretina sui social?“.