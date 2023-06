Giulia De Lellis, lo sfogo: "Non ci credo quando mi dite che..."

Giulia De Lellis ha replicato contro coloro che, attraverso i social, le avrebbero detto che sembrerebbe più vecchia della sua età.

Giulia De Lellis: lo sfogo via social

Giulia De Lellis ama avere un rapporto confidenziale con i suoi fan e, nelle ultime ore, ha replicato contro coloro che hanno sfruttato il suo box domande su Instagram per fare commenti sulla sua età e sul suo aspetto fisico. L’influencer, che ha 27 anni, in particolare se l’è presa con coloro che hanno insinuato che dimostrasse un’età diversa dalla sua.

“Mi arriva questo messaggio da una ragazza che mi dice: “Giulia ti seguo da anni e ho notato che ti stanno crescendo i capelli bianchi, ma cosa fai? Li copri in qualche modo?”. Io sono rimasta un po’ così, scioccata, perché nessuno mi aveva mai detto dei capelli bianchi, nemmeno i parrucchieri”, e ancora: “Voglio, in ogni caso, far sapere a questa ragazza che non ho nessun capello bianco e che le sfumature che, a volte, si vedono sono semplicemente dei capelli che si schiariscono quando prendo il sole”.

Insomma, l’influencer ha rispedito le critiche al mittente e in tanti si chiedono se in futuro la vicenda avrà ulteriori sviluppi e soprattutto se emergeranno ulteriori particolari sulla sua storia con il fidanzato Carlo Beretta.