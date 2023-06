Giulia De Lellis senza trucco: "Oggi mi vedo un ces**"

Giulia De Lellis si è mostrata senza make up e si è sfogata con i fan per la sua acne sul viso.

Giulia De Lellis: l’acne

Come altre celebrità anche l’influencer Giulia De Lellis non ha fatto segreto di soffrire di acne e più volte ha cercato di sensibilizzare i suoi fan in merito all’argomento. Nelle ultime ore l’influencer – che si è mostrata senza trucco – ha però svelato: “Non vedo l’ora di truccarmi. Una cosa di cui sono contenta è che in questi giorni mi sono truccata solo la sera, ma ho avuto uno sfogo tremendo”, e ancora: “Accogliamo i giorni in cui non ci vediamo bene con tutta serenità.C osì saremo più felici quando arriveranno quelli migliori”. A Seguire l’influencer ha aggiunto ironica: “Voglio truccarmi. Oggi mi vedo come un ce**o”.

Sui social c’è anche chi ha preso di mira l’influencer per via del suo aspetto fisico, ma Giulia De Lellis si è sempre difesa da questo genere di critiche e ha affermato quanto il mondo dei social possa diventare deleterio per ragazze più giovani o più insicure di lei. Nel frattempo l’influencer continua a godersi la sua storia d’amore con Carlo Beretta, e in tanti si chiedono se in due allargheranno presto la famiglia.