Giulia Lisioli: “Così ho scoperto il tradimento di Blanco, per il dolore sono finita in ospedale”

Giulia Lisioli, l'ex fidanzata di Blanco, ha svelato alcuni retroscena sulla fine della loro storia d'amore.

A distanza di mesi dalla loro rottura, Giulia Lisioli ha confessato alcuni retroscena sui motivi che hanno condotto lei e Blanco a dirsi addio in malo modo.

Blanco: la confessione dell’ex fidanzata

Giulia Lisioli è stata a lungo la fidanzata di Blanco che oggi è felicemente legato alla ballerina Martina Valdes.

L’ex fidanzata del cantante ha rivelato che avrebbe scoperto la relazione tra i due attraverso i social e questo l’avrebbe fatta profondamente soffrire, tanto da spingerla a rivolgersi all’ospedale per dei sempre più frequenti attacchi di panico.

“Da quel momento nella mia testa un vuoto totale, ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale”, ha dichiarato la ragazza, che fino a quel momento aveva avuto un rapporto praticamente simbiontico con il vincitore di Sanremo.

“Vorrei vivere in pace e riuscire a dimenticare tutto. Soprattutto Riccardo”, ha ammesso Giulia Lisioli, che ha anche aggiunto di aver detto addio al cantante dopo una furiosa lite: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui”.

La ragazza, così come il cantante, ha confermato che da tempo fossero in crisi ma non ha precisato se dopo l’addio si siano sentiti di nuovo.