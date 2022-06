L’ex fidanzata di Blanco rompe il silenzio: “Ho scoperto che mi ha tradito”

Blanco ha tradito la sua ex fidanzata e lei l'ha scoperto dopo che le è stato inviato un video.

Giulia Lisioli esce allo scoperto. L’ex fidanzata di Blanco ha voluto parlare, dopo mesi, della rottura con il giovane cantante. La ragazza è stata tradita e lo ha scoperto a causa di un video che le hanno inviato privatamente.

Parla l’ex fidanzata di Blanco: “Ho scoperto che mi ha tradito”

Giulia Lisioli e Blanco si erano conosciuti tra i banchi di scuola e stavano insieme dal 22 dicembre 2020. La coppia è sempre apparsa molto affiatata, soprattutto durante l’edizione di Sanremo 2022. Purtroppo però non è tutto oro ciò che luccica e infatti, Blanco, dopo aver vinto il festival, ha tradito la sua fidanzata storica. Giulia ha detto di non avere colpe in quanto ha sempre supportato il cantante, anche nei momenti più difficili.

A tal proposito, la giovane, ha dichiarato al settimanale Di Più: “Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui“.

Come sta Giulia?

Giulia Lisioli ha inoltre fatto sapere che non è mai riuscita a confrontarsi con il suo ex fidanzato, se non dopo alcuni mesi in cui hanno rotto definitivamente.

Dopo che le è stato inviato il video del suo tradimento, lei ha provato più volte a scrivergli senza ottenere risposta. Giulia è stata male al punto tale da finire in ospedale a causa degli attacchi di panico ed ha dovuto assumere anche degli ansiolitici. Fortunatamente, adesso, l’ex fidanzata di Blanco sta bene ed oltre ad aver ripreso ad allenarsi, ha trovato lavoro in un bar.