Gregoraci e Salemi sullo stesso yacht: l’incontro dopo il GF Vip

Un’inaspettata reunion è avvenuta a Montecarlo tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, ospiti entrambe sullo yacht di Fedez.

Le due ex concorrenti del GF vip, infatti si sono ritrovate insieme all’evento del rapper milanese e da Lazza per festeggiare il lancio di “Boem“, la loro nuova bevanda.

Per questa loro creazione, hanno deciso di invitare alla festa tanti volti noti dello showbusiness, come Mara Sattei, Andrea Damante, Paola di Benedetto, l’influencer Ludovica Pagani, Roberto Carluccio e diversi tiktoker.

Tra questi invitati non poteva mancare Elisabetta Gregoraci che vive a Montecarlo, che mai però si sarebbe aspettata di ritrovarsi faccia a faccia con Giulia Salemi, dopo i dissidi vissuti nella quinta edizione del GF Vip.

Nessuna foto insieme, anzi, dalle storie e dai post dei partecipanti, entrambe appaiono molto distanti, segno di come la pace non voglia essere cercata in alcun modo dalle due ex concorrenti della famosa casa del Grande Fratello.

Il motivo del litigio

Tutto è iniziato quando la Gregoraci aveva avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, che proprio durante la quinta edizione del GF Vip si era fidanzato con Giulia Salemi, scatenando quindi attriti tra le due “pretendenti”.

Da quel momento però le due non hanno più avuto modo di incontrarsi, anche se inizialmente la coppia aveva vissuto un momento di crisi, che però col tempo pare essersi spenta.

I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare come alla festa non fosse presente Pretelli, che da giorni non si mostra più in compagnia della fidanzata, suscitando ulteriori perplessità sulla coppia.

Nonostante i vari rumor, è giusto specificare che nessuna di queste indiscrezioni ha fondamento, anche perché la coppia da poco è tornata da una vacanza a Miami con il figlio di Pretelli, Leo.