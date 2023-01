Paola Di Benedetto è incinta? L'indizio non sfugge ai fan

Paola Di Benedetto ha postato sui social alcune foto in cui sembra sfoggiare un pancino sospetto e che hanno subito incuriosito i suoi fan.

Paola Di Benedetto è incinta? La replica

In queste ore sui social Paola Di Benedetto ha postato una serie di scatti in cui smebra sfoggiare un pancino sospetto e lei stessa ha risposto ai numerosi fan che le hanno chiesto se per caso aspettasse un bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

“Che cattive a dirmi così dopo le festività natalizie”, ha subito precisato la modella, smentendo di essere incinta, e ancora: “Apprezzo molto che tanti di voi siano desiderosi di una mia gravidanza, ma dovrete aspettare ancora un po’. Detto ciò, visto che il nuovo anno è appena cominciato, cerchiamo di trattare con più sensibilità determinati argomenti che, a prescindere, richiedono tatto ed empatia e che riguardano la sfera privatissima di ogni persona.

Comunque quando sarà il momenti, sono felice di sapere che ci saranno tante zie e zii virtuali”.

Paola Di Benedetto sarebbe da poco tornata single dopo un flirt avuto con Matteo Berrettini e, precedentemente, è stata legata per un breve periodo a Rkomi. In tanti tra i suoi fan sono impazienti di sapere quando l’influencer troverà finalmente l’amore ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

L’ultima storia davvero importante per Paola Di Benedetto è stata quella con Federico Rossi, naufragata pochi mesi dopo che i due erano andati a convivere.