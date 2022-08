Paola Di Benedetto rivedrà gli ex Rkomi e Federico Rossi: il motivo

Paola Di Benedetto rivedrà gli ex Rkomi e Federico Rossi: si prevedono scintille, soprattutto con il primo.

Paola Di Benedetto sta per rivedere gli ex Rkomi e Federico Rossi. L’occasione è l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, condotto proprio dall’ex madre natura di Ciao Darwin, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

Paola di Benedetto rivedrà Rkomi e Federico Rossi

Tra qualche giorno, per l’esattezza il 31 agosto, Paola Di Benedetto rivedrà due suoi ex fidanzati, ovvero Rkomi e Federico Rossi. L’ex madre natura di Ciao Darwin condurrà l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 insieme a Jody Cecchetto e Matteo Campese, in diretta da Verona. Ad annunciare l’incontro è il portale Pipol Gossip:

“Dopo una storia finita male, dopo un chiarimento mai avvenuto, dopo le frecciatine che lui ha riservato sul Corriere della sera, Paola Di Benedetto in occasione dell’evento musicale ‘RTL 102.5 Power Hits Estate 2022’ che si terrà a Verona il 31 agosto, rivedrà sul palco il suo ex Rkomi. (…) Oltre a Rkomi, però, Paola Di Benedetto dovrà incontrare anche l’ex Federico Rossi: I due, in seguito alla fine del loro rapporto, non si sono più incontrati e sarà proprio in occasione di questo evento/concerto che si rivedranno faccia a faccia per la prima volta dopo la rottura.”.

Paola Di Benedetto: i problemi con Rkomi

Mentre con Federico Rossi non ha alcun problema, con Rkomi la love story è finita davvero male. Non solo, proprio negli ultimi giorni, l’artista si è lasciato andare a dichiarazioni poco felici nei riguardi di Paola e lei ha replicato piuttosto piccata. Pipol Gossip, non a caso, ha sottolineato:

“Una storia, la loro, che ha riservato nei giorni passati reciproche stoccate pungenti. Da una parte l’intervista di Rkomi al Corriere in cui sottolineava come il gossip possa essere di aiuto a far capire con chi vale la pena essere fotografati o no, dall’altra la Di Benedetto che attraverso delle Instagram stories replicava citando la frase: “là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. L’ex vincitrice del GFvip oltre a condurre al fianco di Jody Cecchetto e Matteo Campese, dovrà sostenere quindi l’incontro con Rkomi cui adesso regna il gelo”.

Cosa accadrrà tra la Di Benedetto e Rkomi? Molto probabilmente, sul palco non andrà in scena nulla, ma dietro le quinte l’atmosfera sarà parecchio tesa.

La doppia sfida di Paola Di Benedetto

Paola, quindi, si sta preparando ad affrontare una doppia sfida. Da un lato la conduzione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 e dall’altro l’incontro/scontro con Federico Rossi e Rkomi. Con il primo siamo pronti a scommettere che non accadrà nulla di spiacevole, anzi.

Con il secondo, invece, si prevedono scintille.