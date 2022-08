Giulia Salemi gelosa di Soleil? L’avvertimento fatto a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi avrebbe fatto un avvertimento a Pierpaolo Pretelli in vista della sua partecipazione al GF Vip Party.

Molto presto Pierpaolo Pretelli sarà al timone di GF Vip Party in compagnia di Soleil Sorge e la sua fidanzata, Giulia Salemi, gli avrebbe fatto uno speciale avvertimento.

Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tutto sembra procedere per il meglio e addiritura si vocifera che i due potrebbero presto convolare a nozze.

Nonostante questo, secondo indiscrezioni, Giulia avrebbe fatto un avvertimento al fidanzato in vista della sua partecipazione al GF Vip Party, dove sarà presente anche Soleil Sorge. Giulia avrebbe lasciato intendere al fidanzato che non dovranno esserci situazioni ambigue tra lui e la collega influencer (che già si è resa protagonista di un controverso “triangolo” con Alex Belli e Delia Duran) durante la sua partecipazione al GF Vip. Come andrà a finire la questione?

Le nozze con Pierpaolo

Intanto ferve sempre di più l’attesa per l’annuncio di nozze di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che, però, finora hanno affermato di essere felici così. I due non starebbero progettando i loro fiori d’arancio, ma l’influencer in passato non ha fatto segreto che le piacerebbe avere un figlio e una famiglia tutta sua. Pierpaolo dal canto suo è già padre del piccolo Leo, il figlio avuto insieme alla sua ex compagna Ariadna Romero.