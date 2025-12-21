Giulia Salemi sta vivendo un buon periodo della sua carriera televisiva grazie alla conduzione, nel ruolo di spalla, del programma “The Cage” al fianco di Amadeus ed è sempre sorridente e pronta ad imbarcarsi per nuove avventure anche se nel privato qualcosa sta per cambiare, scopriamo cosa potrebbe avvenire nel prossimo futuro.

Giulia al fianco del partner Pierpaolo

Giulia Salemi è affianco al partner Pierpaolo Pretelli, al centro dell’affaire Alfonso Signorini, come annunciato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.

Il noto volto del piccolo schermo, secondo le fonti vicine alla giornalista, starebbe vivendo in casa e soffrirebbe di “fobia sociale” a seguito dello scandalo che lo vedrebbe coinvolto nei messaggi intimi scambiati con il conduttore del GF VIP.

Infatti sui social i due sono apparsi sempre più affiatati e lei starebbe quindi offrendo tutto il supporto morale ed affettivo al compagno, in un grande momento di difficoltà.

Novità in arrivo per la star televisiva

Secondo le indiscrezioni riportate da Caffeinamagazine.it tramite l’esperta di gossip Deinaira Marzano la famiglia Pretelli-Salemi potrebbe allargarsi.

Marzano ha infatti annunciato in un messaggio privato, scambiato con una follower, che Salemi sarebbe incinta anche se al momento non vi sono stati annunci ufficiali.

Si tratterebbe quindi, se l’indiscrezione venisse confermata, del secondo figlio per la coppia. Il lieto evento arriverebbe in un momento complicatissimo per Pretelli dal punto di vista della sua immagine pubblica, sarà quindi interessante comprendere come entrambi, Giulia e Pierpaolo, gestiranno la situazione.