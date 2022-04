Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli avvistato insieme a un’altra: di chi si tratta

Pierpaolo Pretelli è stato avvistato durante una serata in discoteca che avrebbe trascorso con una misteriosa ragazza mora.

Secondo indiscrezioni Pierpaolo Pretelli avrebbe trascorso un’intera serata in discoteca con una ragazza che si è poi rivelata essere una sua ex.

Pierpaolo Pretelli in discoteca con una ragazza

Secondo i rumor in circolazione Pierpaolo Pretelli avrebbe trascorso un’intera serata in discoteca con una misteriosa ragazza mora che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stata una sua ex.

L’ex gieffino non ha confermato né smentito l’indiscrezione e al momento l’unica cosa certa è che non si sarebbe trattato di Ariadna Romero (madre di suo figlio Leonardo). L’indiscrezione in merito alla ragazza riguarda anche il rapporto tra lei e Pierpaolo che, a quanto pare, si sarebbe concluso pacificamente, trasformandosi in una bella amicizia. Cosa ne penserà Giulia Salemi? Al momento Pierpaolo non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Pierpaolo e Giulia Salemi

Nel frattempo Pierpaolo continua a godersi la storia d’amore con Giulia Salemi, con cui l’amore è sbocciato un anno fa tra le pareti del GF Vip. I due sembrano essere più felici e innamorati che mai e hanno rivelato che il loro sogno sarebbe quello di costruire una vita insieme. Pierpaolo ha saputo conquistare l’affetto della madre di Giulia, Fariba Tehrani, mentre col tempo la Salemi è riuscita a far ricredere i familiari di Pierpaolo nei suoi confronti.

Oggi i due fanno coppia fissa e Giulia Salemi è riuscita anche a instaurare un ottimo legame con il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha precedentemente avuto insieme a Ariadna Romero (e che è rimasto a vivere insieme a lei).