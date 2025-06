Giulia Salemi in ospedale su una sedia a rotelle, fan in ansia: cosa è succe...

Giulia Salemi in sedia a rotelle: l’immagine che preoccupa i fan

Giulia Salemi fa preoccupare i suoi fan. La conduttrice e modella piacentina ha infatti postato in una storia su Instagram, ovvero un’immagine che la ritrae seduta su una sedia a rotelle in ospedale.

La foto ha fatto il giro del web ma, cosa è successo a Giulia? Cosa si è fatta? In breve la conduttrice è stata vittima di un incidente a “The Cage – Prendi e scappa”. Ma andiamo a scoprire insieme nel dettaglio cosa è successo.

Giulia Salemi in sedia a rotelle: cosa è successo alla conduttrice?

Paura per Giula Salemi che è rimasta vittima di un incidente nel corso dell’ultima puntata di “The Cage – Prendi e scappa“, programma condotto da Amadeus sul Nove. In pratica durante la fase in cui i concorrenti si alternano per entrare nella gabbia e afferrare più premi possibile, il concorrente Sandro, che cercava di afferrare una cassetta per gatti, nella foga ha travolto la Salemi, che era vicino all’ingresso della gabbia. L’impatto è stato sulle ginocchia di Giulia, che si è accasciata a terra dolorante cercando di mantenere comunque il sorriso. La conduttrice e modella è riuscita comunque a finire la trasmissione.