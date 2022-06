Giulia Salemi su Chiara Ferragni a Sanremo 2023: “Tutto grazie a lei”

Giulia Salemi ha dedicato un lungo messaggio a Chiara Ferragni dopo che è stata annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2023.

Dopo che Amadeus ha annunciato la partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 in qualità di co-conduttrice, Giulia Salemi ha espresso il suo orgoglio verso la più famosa collega.

Giulia Salemi orgogliosa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata confermata come co-conduttrice a Sanremo 2023 e la collega influencer Giulia Salemi ha espresso il suo orgoglio per quello che a suo dire sarebbe un traguardo importante per tutte coloro che fanno il loro mestiere.

“Un sogno che si realizza. Intendo dire il nostro sogno. Quello delle generazioni di influencer e contest creator che sono cresciute guardando lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro. La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue.

Il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata essenziale facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno. A volte ci riusciamo a volte no. (…) Se oggi ho comprato una casa, ho aperto il mio Brand, sono testimonial e Ambassador di 4 brand, se faccio tv in branded content e faccio almeno 50 attivazioni digital all’anno in qualche modo è grazie anche a Chiara Ferragni che prima di tutte noi questo lavoro lo ha immaginato… Mio padre fa il poliziotto da 30 anni, un servitore dello stato, ed è fiero di me perché faccio l’influencer.

Anche per questo… grazie Chiara”, ha scritto Giulia Salemi in un lungo post dedicato alla famosa imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Da anni si vociferava di una possibile presenza di Chiara Ferragni alla famosa kermesse ma finora – per motivi legati al lavoro e alla sua seconda gravidanza – l’influencer aveva sempre dovuto rinunciare. In tanti sono impazienti di sapere quali sorprese riserverà sul palco dell’Ariston.