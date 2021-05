Giulia Stabile replica agli insulti social di un hater: “Ridete più spesso, giuro che è bellissimo”

Giulia Stabile ha replicato contro un hater che l'ha insultata per il suo sorriso sui social.

Giulia Stabile, ballerina vincitrice di Amici 20, ha replicato contro un haters che l’ha insultata attraverso i social.

Giulia Stabile replica agli hater

Giulia Stabile ha risposto per le rime ad un hater che sui social ha scritto: “Ma questa ride sempre?”.

Prima della vincitrice di Amici anche alcuni fan avevano preso le sue difese. Giulia ovviamente non ha mancato di ringraziarli, e a seguire ha scritto: “Grazie, è bello sapere che c’è tanta gente che mi ha capita. So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona. Per fortuna questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza ed ora queste persone non riusciranno più a farmi del male.

Vorrei solo che non perdessero tempo e che pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti ad insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno. Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo”, ha scritto la giovane vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

Giulia Stabile: la vittoria

Giulia è arrivata in finale ad Amici 20 insieme al fidanzato Sangiovanni. La ragazza ha dedicato a lui la sua vittoria così come ai suoi familiari e a tutti coloro che l’hanno sostenuta durante questi mesi di permanenza alla scuola di Amici. Una volta vinta la finale la ragazza è rientrata in classe, ed è stata applaudita dai suoi compagni di scuola. Sangiovanni ovviamente è stato più felice che mai della vittoria della fidanzata e la stessa Giulia ha ammesso che la sua sarebbe stata una vittoria “per entrambi”. “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo […] Sangio è unico, speciale e diverso nei sensi più belli che ci possono essere. Un difetto? Non ce l’ha”.

Giulia Stabile: il montepremi

Con la vittoria ad Amici Giulia Stabile ha conquistato 237mila euro di montepremi. La ragazza ha affermato che con questo denaro ha intenzione di aiutare sua madre e ha anche dichiarato di voler investire per continuare a studiare danza. A causa della sua partecipazione ad Amici 20 Giulia ha perso l’ultimo anno di scuola e per questo nel 2022 dovrà recuperarlo.