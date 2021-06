Giulia Stabile smentisce l’intervista della madre, che avrebbe dichiarato: “Mia figlia mi trascura”

La mamma di Giulia Stabile pare abbia di recente rilasciato un’intervista a un noto settimanale di gossip. In essa avrebbe parlato del rapporto con sua figlia, nonostante proprio quest’ultima smentisca tale evento. Sui social la vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha difatti risposto con stizza a chi le ha mostrato le dichiarazioni della madre, sostenendo come il fatto non sia realmente avvenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La donna avrebbe dichiarato di non vedere praticamente più la figlia, sempre impegnata dopo l’esperienza nel talent mariano. “La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta.

Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla”, avrebbe dunque affermato la mamma di Giulia Stabile, che comunque si dice contenta della felicità della figlia accanto a Sangiovanni.

Giulia Stabile: “Intervista mai fatta”

Tale intervista, come detto, è stata tuttavia smentita dalla stessa ballerina, che si è detta all’insaputa del fatto. Le parole della mamma di Giulia apparirebbero tuttavia molto chiare: “Mia figlia mi trascura“. Su Sangiovanni la donna ha infine dichiarato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci, ma arriverà anche quel momento.

Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità”.