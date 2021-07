Giulia Stabile spiega ai fan i dettagli dell’incidente avvenuto durante un’esibizione

Dopo un piccolo incidente durante un'esibizione, Giulia Stabile ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute

Dalla sua uscita da Amici 20 come vincitrice, Giulia Stabile non si è fermata un momento. La giovanissima artista ha infatti appena sottoscritto un contratto con la Fascino di Maria De Filippi, che la vedrà di fatto con un ruolo attivo nel backstage della prossima edizione di Tu si que vales.

Inoltre è stata ingaggiata come ballerina professionista per la nuova stagione del talent mariano, che dovrebbe iniziare il prossimo 18 settembre.

Oltre a ciò, in questi ultimi mesi la danzatrice 19enne si è allenata molto in sala, con delle masterclass in giro per l’Italia e ottenendo anche il diploma di danza. Ha trovato inoltre il tempo di prendere parte al videoclip di Malibu del fidanzato Sangiovanni, con una coreografia da lei stessa ideata.

Giulia Stabile: l’incidente al piede mentre danzava

Nelle scorse ore, tuttavia, Giulia Stabile si trovava al Roma Talent Stage. Qui insieme a Simone Nolasco, anch’egli ballerino professionista di Amici, ha tenuto alcune lezioni, ma ha anche subìto un piccolo incidente in sala.

Per questo motivo la giovane artista ha voluto avvertire subito i suoi fan pubblicando una Storia sul suo profilo ufficiale Instagram.

“Tranquilli, ho preso solo una botta, però la Storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente… Così ci facciamo tutti due risate”, ha scritto con ironia la ballerina. Confermando che per fortuna non si è trattato di nulla di grave, Giulia ha infine precisato che è bastato un po’ di ghiaccio e tutto si è risolto per il meglio.