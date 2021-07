Tu Si Que Vales: al via le registrazioni con Giulia Stabile e senza Belen

Un grosso cambiamento interessarà Tu Si Que Vales, con la presenza di Giulia Stabile e l'assenza della neo mamma Belen Rodriguez

Come ogni anno, in piena estate, la macchina degli show di Maria De Filippi si è già messa in moto per la preparazione dei programmi autunnali. In questi giorni sono così iniziate le registrazioni di Tu Si Que Vales, che tornerà in onda su Canale 5 nella sua ottava edizione.

Quest’anno vi saranno tuttavia delle importanti novità, la prima delle quali è l’assenza di Belen Rodriguez, da pochissimo diventata mamma della piccola Luna Marì.

La vera sorpresa è del resto un’altra, perché secondo alcune indiscrezioni emerse in rete nella trasmissione Mediaset ci sarà anche un noto volto di Amici. Pare infatti che Giulia Stabile sarà la guest star della nuova edizione di Tu Si Que Vales, pur non sapendo ancora bene in quale ruolo.

se fosse vero guarderei per la prima volta tu si que vales perché Giulia stabile ormai comanda la mia vita pic.twitter.com/2cSh8lxrVs — Principessa Consuela Bananahammock🧉 (@mainagioiahere) July 13, 2021

Giulia Stabile: la scommessa di Maria De Filippi

La ballerina neo vincitrice del talent show di Queen Mary avrebbe accompagnato alcuni concorrenti, mentre su Instagram è apparsa in compagnia di Rudy Zerbi e Alessio Sakara.

Il campione di arti marziali miste si è anche reso protagonista con Giulia di un divertente siparietto, dove i due hanno simulato una sorta di “combattimento. La presenza della vincitrice di Amici conferma dunque la fiducia della De Filippi nella giovane danzatrice, investendo su di lei non solo per la danza, ma anche come personaggio televisivo.