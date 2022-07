Giulia Stabile torna in tv: la ballerina di Amici annuncia che ci sono importanti progetti in ballo.

Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, tornerà presto in televisione. La ballerina ha ammesso che le sono arrivate diverse proposte interessanti da parte di suoi idoli “del passato e del presente”. Dove la vedremo?

Giulia Stabile torna in tv

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Giulia Stabile ha confessato che la rivedremo presto in tv.

Dopo la vittoria ad Amici 20, la ballerina ha partecipato a Tu si que vales, riscuotendo parecchio successo. Ultimamente, ha debuttato anche come doppiatrice, prestando la ua voce alla Vedetta dell’Inevitabile del film Netflix Il mostro dei mari. La simpatica Giulietta ha lavorato accanto ad alcuni nomi importanti del cinema, come Diego Abatantuono e Claudio Santamaria. La Stabile ha ammesso che si è divertita tantissimo:

“L’ho affrontata vergognosamente (ride, ndr). Mi sono comunque tanto divertita! Per fortuna avevo al mio fianco un grande professionista come Marco Guadagno che mi dava forza e ha provato a sbloccarmi in alcuni punti. È stato molto interessante e ne sono felice”.