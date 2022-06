Giulio Raselli in lizza per il GF Vip 7: l'ex tentatore ha già contattato Alfonso Signorini.

Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno, Giulio Raselli è pronto per diventare concorrente del GF Vip 7. A svelarlo è stato proprio lui, che ha rivelato di aver già contattato Alfonso Signorini per rinnovargli il suo interesse.

Giulio Raselli in lizza per il GF Vip

L’anno scorso, Giulio Raselli e Giulia Cavaglia dovevano entrare al GF Vip. Avevano anche fatto la quarantena, poi qualcosa è andato storto e i due hanno rinunciato a diventare concorrenti del reality. Mentre l’ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne tace, l’ex tentatore ha ammesso di essere “super pronto” per diventare un Vippone di Alfonso Signorini.

Ospite del programma radiofonico Trends & Celebrities, in onda su RTL 102.5 e condotto da Francesco Fredella, Giulio ha vuotato il sacco.

Raselli ha dichiarato:

“L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però sono in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco. Un’entrata in coppia? Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile. Mi è venuta un po’ di ansia”.