Giulio Raselli ha voluto rivelare ai propri fan di Instagram una splendida novità che riguarda anche Giulia: ecco di cosa si tratta

Giulio Raselli, ex protagonista di Uomini e Donne, ha deciso di fare un annuncio importante a tutti i fan di Instagram. L’ex tronista ha dunque spiegato che si tratta di una novità concernente il suo lavoro e quello di Giulia.

Il giovane ha infatti precisato che tra meno di tre mesi aprirà il suo primo negozio a Torino, ringraziando peraltro altre persone che lo hanno aiutato nell’impresa.

Giulio Raselli al settimo cielo

L’annuncio di Giulio Raselli ha destato molta felicità nei fan, sostanzialmente per due motivi.

Prima di tutto perché sono contenti dei successi professionali del loro beniamino. In secondo luogo perché con queste sue parole l’ex giocatore di basket ha praticamente smentito le voci di una presunta crisi con Giulia. In ogni caso, nelle IG Stories l’ex tronista ha anche mostrato alcune inedite clip della sua futura gioielleria.

Dalle immagini in questione si intravede un piccolo ambiente molto accogliente. Gli spazi interni sembrano essere stati ristrutturati per bene, anche se al momento tutto è ancora in fase di allestimento. Ad ogni modo, tra pochissime settimane il negozio dovrebbe essere pronto all’apertura al pubblico e sicuramente Giulio ne darà notizia diretta sui suoi canali social.