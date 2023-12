È ripresa l’udienza preliminare per il caso Giulio Regeni, per la quale stata ammessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri come parte civile.

Riprende l’udienza preliminare del caso Regeni

Nella giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, è ripartita l’udienza preliminare per il caso Giulio Regeni. La novità è dettata dal fatto che il gup di Roma ha ammesso la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri come parte civile.

Seguirà il procedimento a carico dei quattro 007 egiziani – Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif – accusati di avere torturato e ucciso nel 2016 il ricercatore italiano. La prossima seduta del processo è stata fissata dal giudice Roberto Ranazzi al prossimo 20 febbraio, davanti alla Corte d’Assise della Capitale.

Le parole di Elly Schlein

L’attuale segretaria del PD, Elly Schlein, ha preso parte ad un sit-in all’esterno del tribunale, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: