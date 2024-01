Giusy Ferreri si mette a nudo: ecco qual è stata la sua scelta di vita che non cambierebbe per nulla al mondo.

Giusy Ferreri ha rilasciato un’intervista intima, rivelando una scelta di vita che i fan non si aspettavano. Niente vita frenetica per la star dei tormentoni, ma una casa in campagna in un paesino di appena 40 abitanti.

Giusy Ferreri: la scelta di vita sorprende i fan

Intervistata dal Corriere della Sera, Giusy Ferreri si è raccontata un po’. Sono lontani i tempi in cui, da cassiera dell’Esselunga, saliva sul palco di X Factor e trovava il successo. Nonostante tutto, ha fatto una scelta di vita inaspettata: insieme al compagno Andrea Bonomo e alla figlia, vive in un paesino di 40 abitanti.

La vita di Giusy Ferreri: campagna e tranquillità

Giusy ha raccontato:

“Abitiamo tra le campagne di Vigevano e Novara, in una piccola frazione tra le risaie. Viviamo in un paesino di 40 abitanti, che arrivano a 60 compresi cavalli, asini e galline, un luogo che ricorda un clima di altri tempi, atmosfere che fanno venire in mente L’albero degli zoccoli di Olmi. Mi appaga, mi piace stare a contato con la natura, la vita è come in una piccola comune, in uno stato d’animo che non ha niente a che fare con la frenesia. È un bellissimo nido, mi aiuta per l’ispirazione e la concentrazione. Il canto degli uccellini mi dà serenità”.

La Ferreri è contenta della sua scelta di vita e non la cambierebbe con la grande città per nulla al mondo.

Giusy Ferreri: niente matrimonio con Andrea Bonomo

Giusy e il compagno Andrea Bonomo sono una coppia da ben 15 anni. Hanno una figlia insieme e sono più innamorati che mai. La domanda, quindi, sorge spontanea: a quando il matrimonio? La Ferreri non ha alcun dubbio:

“Per scaramanzia continuiamo su questa strada, non sia mai che il grande passo rompa gli equilibri. Ci sono alti e bassi come in tutte le coppie, ma al momento siamo stati bravi”.

Per il momento, quindi, l’artista e il padre di sua figlia non hanno alcuna intenzione di diventare marito e moglie.