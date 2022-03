Gli Specialisti Della Disinfestazione: “Dopo 20 anni scoperto il rimedio per eliminare il 99,9% dei tarli del legno in casa”

Vent’anni di studi e ricerche hanno permesso loro di creare protocolli di lavoro unici nel loro genere per eliminare insetti infestanti senza l’utilizzo del Bromuro di Metile, l’unico metodo conosciuto e utilizzato fino a quel momento.

Fabio e Riccardo Biancolini sono due imprenditori romani da sempre coinvolti nel settore della disinfestazione: il padre, imprenditore nel settore chimico, fondò nel 1997 l’azienda EcoTrade. L’azienda utilizzava quelli che all’epoca erano i soli metodi di disinfestazione conosciuti per trattare tarli, termiti e altri fastidiosi insetti infestanti, ossia quelli basati sulla chimica.

Fabio e Riccardo fanno parte di una nuova generazione dell’imprenditoria attenta alle tematiche di impatto ambientale ed ecologia. Fabio è laureato in Scienze Ambientali; attualmente è un esponente di spicco nel settore tanto da meritarsi numerosi inviti in televisione, una cattedra presso l’I.S.C.R. e il premio SIDAPA 2015.

Riccardo è laureato in Marketing e Management delle imprese; sviluppa numerosi macchinari innovativi nel settore della disinfestazione, vanta una docenza presso l’I.S.C.R. ed è il principale referente del Ministero dei Beni Culturali in quanto a lotta contro insetti xilofagi.

Entrambi i fratelli hanno, negli anni, rivoluzionato l’originaria azienda di famiglia, inventando il primo metodo di disinfestazione ecologica. Questo stravolgimento del sistema ha immesso sul mercato numerosi macchinari ideati e creati da Fabio e Riccardo che hanno iniziato vendendo queste attrezzature ai disinfestatori di tutta Italia.

Vent’anni di studi e ricerche hanno permesso loro di creare protocolli di lavoro unici nel loro genere per eliminare insetti infestanti senza l’utilizzo del Bromuro di Metile, l’unico metodo conosciuto e utilizzato fino a quel momento.

Perché abolire il Bromuro di Metile

Il Bromuro di Metile o Bromometano è un pesticida a vasto spettro comunemente usato come potente fumigante. Questa sostanza può essere fatale se ingerita, inalata o assorbita per via cutanea e causa gravi irritazione al tratto respiratorio, alla cute e agli occhi.

La neurotossicità del Bromuro di Metile è stata inclusa già nel 1987 tra le sostanze ritenute responsabili della distruzione della fascia dell’ozono nel Protocollo di Montreal.

L’ideazione della disinfestazione ecologica antitarlo e il protocollo Testix

La grande tossicità del Bromuro di Metile unita alla pericolosità verso l’ambiente e a un tasso di efficacia non così alto se paragonato al tasso di nocività sprigionato nelle case, ha spinto Fabio e Riccardo verso un allontanamento negli anni da questa metodologia, e alla creazione di metodi di disinfestazione ecologici.

Grazie alla collaborazione con medici, scienziati, e il supporto di ricercatori in numerose Università Italiane, per i due imprenditori è stato possibile ideare un protocollo di disinfestazione sicuro e per la prima volta efficace e garantito al 100%.

Il protocollo Testix creato dagli “Specialisti della Disinfestazione” è ad oggi l’unico test scientifico diagnostico utile che ti consente di sapere con esattezza con quale tipo di tarlo hai a che fare e di predisporre il giusto intervento per sconfiggere i tarli in modo definitivo.

Il test si compone di vari step:

analisi diagnostica effettuata da un tecnico specializzato; analisi acustica per scovare la posizione dei tarli; verifica in laboratorio per rintracciare la tipologia di tarlo; consegna del referto ufficiale e della soluzione migliore in base alla specifica situazione.

Ogni test e intervento vengono effettuati tramite macchinari appositamente ideati che ne garantiscono l’efficienza e l’efficacia: dal 1997 questi protocolli hanno permesso di disinfestare le case dai tarli di oltre 15.000 clienti in tutta Italia.

I sistemi antitarlo ecologici e brevettati dagli “Specialisti della Disinfestazione”

Ogni sistema utilizzato da coloro che poi sono diventati gli “Specialisti della Disinfestazione” è stato ideato secondo i principi della disinfestazione ecologica: questo approccio garantisce la certezza del risultato senza lasciare residui e senza utilizzare sostanze nocive a persone e cose.

Nel 1997 nasce il Killbox System, impiegato per disinfestare oggetti di mobilio. Denominato anche ‘camera a gas’ consiste nell’inserire i mobili all’interno di un grande sacco dal materiale di derivazione militare chiuso a cerniera. Il sistema preleva l’ossigeno dalla sacca e immette anidride carbonica al suo interno: i tarli in soli 21 giorni muoiono per mancanza d’aria.

Tale sistema viene attuato direttamente presso l’abitazione del cliente: non produce alcun tipo di rumore né odore. Basterà svuotare il mobile interessato.

Per strutture inamovibili come travi o parquet gli Specialisti Della Disinfestazione hanno ideato nel 2003 la tecnologia Micronwood, una sorta di microonde antitarlo.

Questo macchinario viene posizionato sulla superficie interessata e scalda il legno con l’emissione di microonde: i tarli e le uova muoiono perché non riescono a sopravvivere a temperature superiori ai 70° (temperature che invece non creano alcun danno al legno).

La disinfestazione non lascia alcun residuo, non sporca e non crea odori e si può attuare senza la necessità di abbandonare l’abitazione poiché non prevede l’utilizzo di sostanze nocive.

Prima di ogni intervento avviene un sopralluogo in modo da comprendere la reale entità del problema e il grado di infestazione. Tale metodo utilizza due tecnologie differenti: la rilevazione acustica denominata DAS – Detector Acustic System (ideata nel 2003) e la rilevazione visiva denominata Termatrac (ideata nel 2010). Entrambi i sensori servono a circoscrivere la zona da trattare in modo molto preciso.

Come nasce nel 2015 il brand “Specialisti della Disinfestazione”

Questi protocolli sono stati studiati dagli Specialisti della Disinfestazione grazie al supporto di numerose Aree di Ricerca: la sede aziendale di Perugia vanta un Polo di Ricerca che collabora con enti pubblici e privati nonché con numerose Università Italiane.

Purtroppo nel corso del tempo, Fabio e Riccardo si sono resi conto di un grande problema: molti dei loro sistemi non venivano utilizzati in modo consapevole dagli acquirenti.

Per questa ragione nel 2015 nasce il brand “Specialisti della Disinfestazione”: differenziandosi dall’azienda originaria, basata sull’utilizzo di prodotti chimici, i due fratelli affiancati da un’equipe di medici e tecnici del settore, decidono di mettersi in prima linea contro la lotta ai parassiti domestici, fornendo per primi i servizi di disinfestazione ecologica tramite i macchinari da loro inventati.

La logica dietro ad una disinfestazione ecologica mira ad eliminare il problema degli insetti infestanti senza utilizzare sostanze nocive e cercando di risolvere il problema in modo definitivo.

Non basta un sopralluogo semplice o qualche spray insetticida: esistono varie tipologie di tarli del legno che vanno trattati con metodologie differenti.

È importante sapere come riconoscere i segni di quelle che talvolta sono impropriamente chiamate “tarme” del legno (la dicitura corretta è “tarli”), ed evitare di agire in maniera errata nel trattare mobili o superfici inamovibili come parquet o travi.

Gli Specialisti della Disinfestazione hanno studiato e messo a punto i protocolli ecologici in grado di agire alla radice del problema, senza alcuna sostanza nociva: sono certi del lavoro di ricerca e sviluppo che hanno attuato negli ultimi 20 anni tanto da offrire delle garanzie uniche al loro operato.

I protocolli antitarlo sono garantiti per tre anni altrimenti il trattamento verrà effettuato nuovamente a costo zero.

Di norma il ciclo medio per lo sviluppo del tarlo è mediamente di circa diciotto mesi: la garanzia copre il doppio del tempo previsto.

Segui il link per maggiori informazioni sui rimedi ai tarli del legno, su come accorgersi di eventuali tarli e come trattare il problema in modo definitivo ed ecologico.