Gocce di bellezza: l’immancabile siero per un’adeguata skincare

Il cambio di stagione richiede una corretta skincare quotidiana, serve quindi sapere come e quando applicare il tipo di siero più adatto alla propria pelle.

Il cambio di stagione ne impone l’uso costante, confermando quanto un prodotto come il siero non può e non deve mai mancare all’interno di una corretta skincare quotidiana.

Queste prodigiose gocce di bellezza, dalla texture leggera ma decisamente concentrata, sono in grado di supportare il benessere e la cura della pelle, garantendo risposte adeguate a specifiche esigenze.

Disponibile in formulazioni diverse il siero è importante quanto la crema viso, soprattutto se usato in sinergia con gli altri prodotti della beauty routine. L’elevata concentrazione del siero, abbinata al potere idratante della crema viso, è la combinazione perfetta per prendersi cura dell’epidermide, e poter godere di apprezzabili miglioramenti, che si evidenziano giorno dopo giorno.

Cinque specifiche tipologie per rispondere alle diverse esigenze

Il siero viso è presente in commercio in diverse tipologie, capaci di rispondere alle molteplici esigenze della pelle. In base alla suddivisione troviamo proposte come quelle del siero viso antirughe, seguite a ruota da soluzioni idratanti, antimacchia, illuminanti e a effetto lifting.

Pensato espressamente per le pelli mature, il siero viso antiage è in grado di ridurre visibilmente i segni del tempo. Se usato con costanza, e in sinergia con una crema antietà, il trattamento previene e attenua l’invecchiamento della pelle, distende i lineamenti e le rughe d’espressione.

Il siero antietà vanta una formula di primo intervento, ideale per intervenire sulle rughe che compaiono intorno ai trent’anni. Si passa poi a una soluzione più incisiva come quella liftante, ideale per rimpolpare e ridefinire la forma del viso e mantenere compatto l’ovale, che con l’età tende a scendere verso il basso, sin quasi a modificare la fisionomia del volto.

Studiate per garantire un ottimo livello di protezione dagli agenti esterni, e il giusto apporto di umidità, le soluzioni idratanti donano freschezza e comfort, e rivitalizzano la pelle sin dalla prima applicazione, soprattutto se combinate a specifiche creme da giorno e da notte.

Per regalare alla pelle un colorito uniforme, e una luminosità intensa, non resta che valutare l’uso di un siero illuminante antimacchia, che offre un supporto ideale anche per schiarire la pelle e renderla radiosa.

La soluzione per le più giovani, che spesso hanno una pelle mista o tendente al grasso e visibilmente lucida, è garantita dall’uso costante di un siero purificante, ideale per intervenire sulle imperfezioni, a partire dai pori dilatati. I risultati non tardano ad arrivare, e la pelle assume un aspetto levigato.

Come e quando applicare il siero viso per una corretta skincare

Il siero è l’arma più efficace per la cura della pelle, in quanto completa e amplifica l’effetto degli altri prodotti della cosmesi, a patto che lo si usi adeguatamente.

Corretto applicarlo dopo la pulizia del viso e il passaggio sulla pelle del tonico, e prima della crema prescelta. È sufficiente stenderne una piccola dose su viso, colle e décolleté senza massaggiare troppo, perché il prodotto si assorbe rapidamente, sfruttando movimenti decisi.

I risultati più interessanti si ottengono se si fa un uso metodico del siero, e lo si applica sulla pelle sera e mattina soprattutto nella stagione fredda, quando la pelle ha bisogno di maggiori cure. In estate è sufficiente utilizzarlo la sera, e soprattutto nel caso si debbano trattare pelli miste o tendenti al grasso.