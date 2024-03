Ding è un cittadino cinese di 38 anni: è stato arrestato a Newark, in California, con quattro capi di accusa per furto di segreti aziendali

Linwei Ding, ex ingegnere informatico di Google, è stato arrestato a Newark, California, con l’accusa di aver sottratto informazioni riservate in materia di intelligenza artificiale mentre operava segretamente per due società con sede in Cina.

Il cittadino cinese di 38 anni è ora incriminato con quattro capi di accusa per furto di segreti commerciali federali, ciascuno dei quali comporta una pena massima di 10 anni di carcere.

Le informazioni rubate da Ding sono considerate segreti industriali, causando danni significativi all’azienda. Tuttavia, il caso va oltre il mero interesse aziendale, toccando questioni di sicurezza nazionale. In un contesto di crescente competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore dell’intelligenza artificiale, la sottrazione di tali conoscenze rientra in una guerra tecnologica più ampia.

Google, ex ingegnere: accusato di furto di segreti aziendali

Entrambi i paesi, infatti, limitano la trasmissione di materiali e conoscenze per preservare il loro vantaggio tecnologico e rallentare l’avanzamento tecnologico della controparte.

L’arresto di Ding, ex ingegnere Google, mette in luce la crescente preoccupazione riguardo alle pratiche di spionaggio tecnologico e sottolinea la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere i segreti industriali e la proprietà intellettuale. Questo episodio riflette la complessità delle dinamiche tra le due superpotenze nel campo dell’innovazione tecnologica.