Un bambino di 11 anni è morto in Gran Bretagna per una sfida social “chroming”. Ecco cosa è successo e di cosa si tratta.

Nuove accuse ai social per la morte di un bambino di 11 anni in Gran Bretagna

Un bambino britannico di 11 anni, Tommie-lee Gracie Billington, è morto sabato 2 marzo durante un pigiama party, a casa di un amico a Lancaster.

La polizia locale ha affermato che le indagini sono ancora in corso, ma per la famiglia il motivo del decesso del bambino è chiaro ed è riconducibile ai social:

Tina Burns, la nonna del piccolo, ha dichiarato al quotidiano locale The Lancashire Post:

«Abbiamo bisogno che la causa, il motivo, venga reso noto dai media. Bisogna far sapere cosa ha ucciso mio nipote. È morto all’istante dopo un pigiama party a casa di un amico. I bambini avevano provato la challenge “chroming” e Tommie-lee è andato immediatamente in arresto cardiaco. L’ospedale ha fatto di tutto per cercare di riportarlo in vita, ma non ha funzionato»