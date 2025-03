Questa sera, 24 marzo 2025, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Cosa aspettarsi? Ecco le anticipazioni, tra colpi di scena e polemiche.

Grande Fratello, lo scandalo del televoto

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Manca davvero pochissimo alla fine di questa edizione del reality show, tra qualche giorno sapremo infatti chi sarà il vincitore o la vincitrice. Negli ultimi giorni però si è parlato tantissimo dello scandalo del televoto. Il Tg satirici di Antonio Ricci, “Striscia La Notizia”, ha infatti indagato su come funzionerebbe in realtà il televoto, ovvero di come i fandom manipolerebbero il televoto tramite l’uso di account e-mail presenti del dark web e sottratti a cittadini ignari. Staremo a vedere se questa sera Alfonso Signorini dirà qualcosa sulla questione o meno. Ma adesso vediamo insieme le anticipazioni della semifinale del Gf.

Grande Fratello, anticipazioni 24 marzo: colpi di scena e scontri infuocati

Ci siamo, questa sera andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Mentre nella casa continuano le tensioni tra i concorrenti, come tra Helena e Lorenzo e tra Zeudi e Shaila, questa sera andremo a scoprire chi sarà il quarto finalista e chi invece sarà eliminato. In finale, vi ricordo, ci sono già Zeudi di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Secondo le ultime indiscrezioni a essere eliminata potrebbe essere la modella brasiliana, gli ultimi atteggiamenti di Helena infatti non sarebbero piaciuti al pubblico. E dire che era proprio lei una delle favorite per la vittoria finale! Insomma, una puntata da non perdere!