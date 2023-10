Grande Fratello, ascolti in discesa: il reality rischia la chiusura anticipata?

La nuova edizione del Grande Fratello non decolla. La scelta di ‘ripulire’ il format da parte dei vertici di Mediaset pare non stia pagando in termini di ascolti, generando un diffuso malumore intorno al più longevo reality show italiano. Adesso alcune voci parlerebbero addirittura di una possibile chiusura anticipata.

C’è malumore intorno al Grande Fratello: gli ascolti sono bassi e alcune voci parlano di possibile chiusura anticipata del reality

A lanciare la scottante indiscrezione, attraverso il social X, è l’account Agent Beast. L’ipotesi di una chiusura anticipata del reality sta prendendo sempre più piede, specialmente dopo il crollo verticale degli ascolti: l’ultima puntata del GF ha infatti registrato appena 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share. Pesante sconfitta per Canale 5 se confrontata a Rai 1, che con la seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha messo a segno il 25.2% di share.

Ma i problemi non sarebbero da ritrovare solo negli ascolti, bensì anche nella gestione del programma stesso. Agent Beast dice: “Per la prima volta in dieci anni, nel palinstesto di punta in prima serata hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata, questo è un episodio preoccupante“.

Come lascia intendere l’insider, la carne da mettere a cuocere mancherebbe per il timoniere Alfonso Signorini: “Hanno provato con il tugurio a smuovere le acque, c’è apatia. Suggeriscono di provare ad inserire vip veri, ma tutto avrebbe un effetto boomerang. Fase di stallo”. Nonostante l’encomiabile decisione di mettere da parte Vip – o presunti tali – la scelta del cast di non famosi – o comunque non famosissimi – non si sta tramutando in alti ascolti.

Nonostante si cerchi in tutti i modi di smentire, secondo l’insider quella della chiusura anticipata sarebbe un’ipotesi più che concreta. Tutto dipenderà da come evolverà la questione ascolti, ma anche e soprattutto questione contenuti da portare in trasmissione.